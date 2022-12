Siracusa, confermato alla Irem il Cribis Prime Company

Importante riconoscimento per la Irem S.p.A., società leader nel settore Oil and Gas e per i servizi Power and Chemical. Per il secondo anno consecutivo l’azienda con sede a Siracusa ha ottenuto infatti il CRIBIS Prime Company, ovvero il massimo livello di valutazione dell’affidabilità commerciale di un’impresa. L’amministratore delegato Giovanni Musso ha ricevuto l’attestato da Erminia Sparacio, Sales Project Management di Cribis D & B, realtà specializzata nella fornitura di informazioni economiche, credit scoring e soluzioni per le decisioni di business, solo ed esclusivamente ad aziende performanti che mantengono costantemente un'elevata affidabilità economico-commerciale e sono virtuose nei pagamenti verso i fornitori.

Già a marzo 2021 Cribis aveva certificato le ottime performance dell’azienda, che si conferma sana e virtuosa sotto tutti gli aspetti. “Questo riconoscimento – commenta Giovanni Musso – ci riempie di orgoglio ma non lo consideriamo un traguardo, tutt’altro. Pensiamo infatti che bisogna utilizzare questi momenti come stimolo per migliorarsi e, in generale, come punto di partenza per accrescere le performance aziendali, puntando sempre a una gestione virtuosa”.

La Irem S.p.A., oltre ad essere leader per gli impianti del petrolchimico, si distingue in particolar modo per il rispetto dei valori etici e per la capacità di costruire impianti industriali in tutto il mondo. In linea con i principi della sostenibilità, Irem Group comprende altre sei aziende che danno lavoro a migliaia di persone, mentre la capacità totale del Gruppo raggiunge circa 14.000.000 ore-uomo all’anno.

