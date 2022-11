Case a un euro anche a Floridia, pubblicato il bando

Anche a Floridia sarà possibile acquistare le case a un euro. Il Comune ha approvato lo schema di avviso pubblico e i relativi modelli di manifestazione di interesse alla cessione e all’acquisto di immobili di proprietà privata situati nel centro storico.

Gli obiettivi

Gli obiettivi sono: recuperare la funzione abitativa e rivitalizzazione del centro storico, che ha subito il fenomeno dell’abbandono, mediante riqualificazione del tessuto urbanistico-edilizio che favorisca l’insediamento abitativo di famiglie, di attività turistico-ricettive, di negozi o botteghe artigianali; raggiungere un decoro urbano ottimale nonché un maggior livello igienico-sanitario; concorrere alla crescita socio-economica della città.

Gli immobili

Sono tutti gli immobili (fabbricati) di proprietà privata situati nel centro storico di Floridia che non sono abitati ne abitabili in condizioni evidenti di degrado strutturale, statico, igienico sanitario. Non possono essere oggetto della cessione agevolata: a) Gli immobili per i quali siano attive restrizioni di natura giuridica e/o fiscale; b) Gli immobili intestati a più legittimi proprietari, se non tutti hanno sottoscritto formale richiesta.

I vantaggi per i proprietari degli immobili

I vantaggi sono: liberarsi di immobili non abitabili o che comunque richiedono importanti interventi di ristrutturazione per essere resi tali e per i quali attualmente, a fronte di un mancato utilizzo del bene, provvedono comunque al pagamento delle imposte comunali (TARI, IMU);

scongiurare il rischio di essere destinatari di ordinanza di messa in sicurezza di detti immobili; essere sollevato dal futuro acquirente dalle spese, nessuna esclusa, connesse al regolare passaggio di proprietà del bene (notarili, fiscali, voltura, successione, anche tardiva, eventuali sanatorie edilizie).

Come partecipare al bando

Quanti intendano aderire a tale iniziativa, possono inoltrare la manifestazione di interesse ai seguenti recapiti: e-mail: protocollo@comune.floridia.sr.it – pec: protocollo@pec.comune.floridia.sr.it ovvero a mezzo posta ordinaria all’indirizzo del Comune di Floridia – Via IV Novembre, 79 – 96014 Floridia (Sr).

