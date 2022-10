Priolo, protesta alla Revisud: senza stipendio da due mesi, venti lavoratori bloccano l'ingresso

Bloccato da stamani l'ingresso alla Revisud, ditta metalmeccanica brindisina che opera nella zona industriale di Priolo. Venti lavoratori, fra diretti e indiretti, lamentano l’assenza di risposte da parte della ditta dopo due mesi senza percepire stipendi.

«È una situazione diventata insostenibile - dicono i rappresentanti dei lavoratori, Claudio Moschetto per la Uilm Uil, Benedetto Ricciotti per la Fim Cisl e Riccardo Moschitta per la Fiom Cgil -. Ci occupiamo di manutenzione meccanica negli impianti e spesso lavoriamo anche in condizioni di poca sicurezza». I segretari di Fim Fiom Uilm hanno più volte richiesto un incontro con la direzione della Revisud senza avere risposta: «A questo punto non resta che dichiarare lo stato di agitazione riservandosi di mettere in campo ulteriori iniziative a tutela dei lavoratori».

