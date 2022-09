L’Asp di Siracusa stabilizza 158 operatori sanitari e professionisti

L’Asp di Siracusa ha deliberato l’assunzione a tempo indeterminato di 158 figure professionali precarie delle diverse discipline. La deliberazione degli avvisi era stata preceduta da una ricognizione avvenuta con avviso pubblicato sul sito web aziendale con l’individuazione di 190 posti stabilizzabili nel Comparto Sanità e 39 nella Dirigenza Sanità e PTA ed altri 60 per la dirigenza Area Sanità da coprire con procedure di mobilità.

Per quanto riguarda il Comparto sono stati stabilizzati 128 infermieri professionali, 10 OSS, 3 Tecnici di Radiologia Medica, 2 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, 1 collaboratore Amministrativo Professionale. Per l’Area Sanità e PTA, un dirigente medico di Medicina Trasfusionale, un dirigente medico di Urologia, un dirigente Medico Cure Palliative, un dirigente Medico in Farmacologia e Tossicologia Clinica, un dirigente Medico in Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica, un dirigente Medico in Geriatria, 1 in Chirurgia Vascolare, 1 in Oftalmologia, 1 in Medicina Legale, 2 in Nefrologia, un dirigente Veterinario, 2 Dirigenti Farmacisti.

“Con l’importante provvedimento di oggi - dichiara il direttore generale Salvatore Lucio Ficarra - abbiamo dato certezza di lavoro a tanti validi professionisti che da anni profondono il proprio impegno in regime di precariato in questa Azienda. Queste ulteriori assunzioni di ruolo contribuiscono a dare stabilità ai reparti degli ospedali e del territorio colmando, nel rispetto della dotazione organica e del piano triennale del fabbisogno la ben nota carenza di personale. La stabilizzazione ha riguardato in prevalenza personale già in servizio in Azienda e, pertanto, l’assunzione di ruolo non solo non comporterà un incremento di spesa ma anche ridurrà la spesa del tempo determinato, in piena armonia con le norme e le disposizioni nazionali e regionali». Inoltre, altri 60 posti a tempo indeterminato per la dirigenza Area Sanità saranno coperti mediante procedure di mobilità.

