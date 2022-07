Stabilizzati quasi 300 precari all’Asp di Siracusa

Quasi 300 precari del comparto sanità e della dirigenza dell’area sanità e Pta saranno a breve assunti di ruolo a tempo indeterminato all’Asp di Siracusa mediante procedure di stabilizzazione e di mobilità regionale e interregionale. Il direttore generale Salvatore Lucio Ficarra ha deliberato l’approvazione dei rispettivi avvisi che saranno pubblicati domenica all’albo pretorio aziendale. La deliberazione degli avvisi è stata preceduta da una ricognizione che ha individuato 190 posti stabilizzabili nel comparto sanità e 39 nella dirigenza sanità e Pta, altri 60 posti a tempo indeterminato per la dirigenza area sanità saranno coperti mediante procedure di mobilità per titoli e colloquio. Il termine di 15 giorni per la presentazione delle domande decorrerà dalla pubblicazione degli avvisi nella Gurs serie concorsi per le procedure di stabilizzazione del personale precario del comparto e della dirigenza area sanità e Pta in possesso dei requisiti previsti dai d.l. 75/2017 e 234/2021 e nella Guri IV serie speciale per le procedure di mobilità per vari posti di dirigente dell’area sanità.

«Nel rispetto delle leggi e delle disposizioni assessoriali succedutesi nel tempo - dice Ficarra - stiamo proseguendo nel processo di stabilizzazione in questa Azienda, per dare certezza di lavoro a centinaia di persone che da anni profondono il proprio impegno in regime di precariato e stabilità all’organizzazione dei reparti e degli uffici, colmando, nel rispetto della dotazione organica e del piano triennale del fabbisogno, la ben nota carenza di personale sia nel comparto che nella dirigenza, contribuendo a migliorare la qualità dei servizi sanitari e rispondendo con azioni concrete alle necessità e ai bisogni sanitari della popolazione».

Nel comparto sanità da stabilizzare sono previsti: 20 posti di operatore socio sanitario, 150 di infermiere professionale, 3 di tecnico di laboratorio biomedico, 5 ostetrica, 4 tecnico di radiologia medica, 2 tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, 6 di assistente sociale, 1 di collaboratore amministrativo professionale. Nella dirigenza dell’area sanità e Pta ai fini della stabilizzazione sono previsti: 2 posti di medicina trasfusionale, 1 di farmacologia e tossicologia clinica, 2 di nefrologia, 1 di oftalmologia, 3 di neurologia, 1 di medicina legale, 1 di cure palliative, 1 di urologia, 1 di geriatria, 1 di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, 1 di chirurgia vascolare, 1 di sanità animale, 5 di biologo, 2 di farmacista, 1 di ingegnere, 12 di psicologo.

Questi i posti di dirigente area sanità da colmare mediante le procedure di mobilità: 4 di psichiatria, 1 chirurgia generale, 20 medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, 20 anestesia e rianimazione, 1 anatomia patologica, 3 igiene, epidemiologia e sanità pubblica, 1 chirurgia vascolare, 3 ostetricia e ginecologia, 1 urologia, 1 oftalmologia, 1 ortopedia e traumatologia, 1 malattie infettive e tropicali, 3 farmacia ospedaliera.

