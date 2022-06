Tar: stop alle prescrizioni per l’impianto di gassificazione all’Isab di Priolo

Arriva dal Tar del Lazio lo stop a una serie di prescrizioni previste da un decreto del marzo scorso emesso dell’ambito del riesame complessivo dell’Autorizzazione integrata ambientale rilasciata nel maggio 2010 per l’esercizio dell’impianto di gassificazione a ciclo combinato della società ISAB nel Comune di Priolo Gargallo (Siracusa).

Nel ritenere che «sussistono i presupposti per una sollecita fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione della causa nel merito, che si terrà il 12 ottobre 2022», i giudici amministrativi hanno ritenuto che «allo stato, vi sono seri elementi di danno in capo alla ricorrente, a causa degli immediati obblighi di essa d’adeguarsi al rispetto dei limiti posti dalle prescrizioni recate dal DM 104/2022». Il riferimento specifico - e ovviamente tutto tecnico - è alle prescrizioni riguardo: «al valore limite di 5 mg/Nmü/giorno per le polveri nel caso di funzionamento delle turbine CCU1 e CCU2 alimentate a syngas ed a quello di 20 mg/Nmü/giorno per il parametro SO2 nel caso di funzionamento delle turbine stesse, alimentate a gas metano; al valore limite di 100 mg/Nmü/giorno per il parametro CO per l’impianto PPU-camino hot oil), non appalesandosi pretestuosa la richiesta attorea per un termine più ampio d’adeguamento spontaneo; alla conseguente rimodulazione dei tempi per l’adeguamento alla prescrizione n. 23) del PIC; alla conseguente rimodulazione dei tempi per l’adeguamento alla (prescr. 3.1.2) del PMC per le emissioni convogliate in aria e per la presentazione della relazione di riferimento (da differire a data successiva al 22 giugno 2022)».

Da ciò, l’accoglimento della domanda cautelare proposta da ISAB, con l’effetto di sospendere parte delle prescrizioni previste, e conseguentemente fissare per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 12 ottobre 2022.

© Riproduzione riservata