Porto di Augusta, al via i lavori per la ricostruzione della diga foranea

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale consegnerà oggi ad Augusta all’Ati (associazione temporanea di imprese) che si è aggiudicata la gara il primo stralcio dei lavori di ricostruzione della mantellata della diga foranea del porto. Lo rende noto lo stesso ente.

L'intervento riguarda il ripristino della sezione originaria della diga foranea del porto di Augusta, realizzata negli anni Trena del secolo scorso, per recuperare la piena efficienza della struttura portuale e garantire la sicurezza della navigazione all’interno della rada. I lavori consistono nella ricostruzione della mantellata della diga foranea, mediante la collocazione di massi artificiali previa ricostruzione del nucleo con scogli naturali.

Per la realizzazione dell’opera è previsto l’allestimento di un’area di cantiere di circa 10.000 metri quadri presso i piazzali del porto commerciale. La durata dipenderà dai tempi necessari per realizzare l’opera e, comunque, prevedibilmente sarà superiore ai 180 giorni. Il commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale, Alberto Chiovelli, si dice «molto soddisfatto» per l’esito e la celerità dell’iter che ha portato alla consegna dei lavori durante un periodo di commissariamento sicuramente non facile per i due porti di sistema.

