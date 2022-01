Buoni spesa e contributi per l'affitto a Siracusa, al via le domande

Buoni spesa e contributi per l'affitto a Siracusa. Da domani (1 febbraio) al vie le domande per ottenere il beneficio da utilizzare negli esercizi commerciali convenzionati o per il pagamento degli affitti e delle bollette.

Per il bonus spesa è previsto un contributo fra i 100 ed i 500 euro, per le locazioni da 200 a 600 euro.

I buoni spesa del Comune di Siracusa possono essere usati solo per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Vengono forniti come voucher elettronici. Per l’erogazione verrà data priorità ai nuclei familiari del tutto privi di reddito da lavoro dipendente o autonomo, sprovvisti di qualsiasi beneficio economico erogato dalla Pubblica amministrazione o da enti previdenziali.

L’istanza potrà essere presentata soltanto da residenti nel Comune di Siracusa ed esclusivamente da un componente della famiglia, preferibilmente dal capo famiglia intestatario della scheda anagrafica.

I beneficiari sono individuati sulla base delle autocertificazioni e degli accertamenti realizzati attraverso i servizi sociali territoriali ma anche grazie alla intermediazione di associazioni di volontariato (Caritas – Banco alimentare – Croce Rossa Italiana ecc.). Nel caso in cui il numero di beneficiari superi il numero totale di buoni pasto previsti, questi saranno ridotti proporzionalmente per nucleo familiare e fasce di reddito.

