Asp di Siracusa, concorso per 14 dirigenti medici: via alle domande

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quarta serie speciale Concorsi ed esami n. 14 del 29 novembre 2021, il concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall’Asp di Siracusa con deliberazione del 30 settembre 2021 per la copertura, a tempo indeterminato, di quattordici posti vacanti di dirigente medico delle seguenti discipline: tre posti medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza; due posti medicina interna; un posto neonatologia; due posti cardiologia; un posto ortopedia e traumatologia; due posti radiodiagnostica; due posti ostetricia e ginecologia; un posto gastroenterologia.

Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione e delle discipline interessate, è pubblicato all’albo pretorio dell’Azienda e sul sito internet aziendale www.asp.sr.it nella sezione Bandi di concorso.

Il termine per la presentazione delle domande, da inviare esclusivamente per via telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

