Licenziamenti nei teatri, attori fuori dai cast: "A Siracusa Baccanti senza 3 artisti"

C'è un settore in cui si è cominciato a licenziare ben prima della scadenza del blocco dei licenziamenti. E’ quello del teatro, che vede alcuni attori messi fuori dai cast. E’ il caso di tre artisti del coro delle 'Baccanti', in scena al Teatro Greco di Siracusa per la stagione dell’Inda.

«L'anno scorso agli artisti selezionati per le tragedie è stato garantito che quest’anno per gli spettacoli, gli stessi saltati l’anno scorso, sarebbe stato confermato l’intero cast. Invece non è stato così per tutti», afferma Gianluca Patanè, coordinatore regionale della Sindacato lavoratori della comunicazione della Cgil.

I tre «non sono stati convocati né avvertiti con comunicazione ufficiale. Mentre quattro attrici del coro dello spettacolo 'Nuvole' sono state rintegrate nel cast dopo che siamo intervenuti col nostro legale».

Patanè rileva che «paiono caduti i motivi addotti in via informale per la mancata convocazione, cioè una platea più ridotta a causa dell’emergenza sanitaria». «Al momento del reintegro delle quattro attrici - sottolinea- ci è stato detto che la Regione ha acconsentito all’ampliamento della platea. Ci chiediamo allora perchè gli altri tre artisti non siano stati ancora convocati, costringendoci a rivolgerci ancora al nostro legale».

«In un momento così drammatico per le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo - sottolinea - è necessario che gli impegni presi siano mantenuti. Una fondazione storica, importante come l’inda non può permettere simili violazioni. Non si possono escludere lavoratrici e lavoratori immotivatamente - aggiunge - anche perchè il ministero ha continuato a dare risorse ai teatri (Furs) anche per garantire la continuità lavorativa».

