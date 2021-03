Imprese, nasce Confeuropa Siracusa: Domenico Romeo è il presidente

Nasce Confeuropa Siracusa, associazione di imprese che punta all'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese e alla promozione del Made in Italy. Confeuropa Imprese-Associazione territoriale Siracusa (questo il nome completo dell'associazione), è presieduta da Domenico Romeo, console onorario della Turchia in Sicilia. La scorsa settimana era stata tenuta a battesimo la sezione di Ragusa.

Il Consiglio di presidenza di Siracusa vede oltre Romeo la presenza di Silvio Aliffi come vicepresidente, Giuseppe Cambareri, segretario Generale, Carmelo Crispino, tesoriere, e i consiglieri Augusto Cantone (con delega internazionalizzazione), Sebastiano Interlandi e Giovanni Basile.

Per Romeo “Confeuropa Siracusa ha gettato le basi per essere protagonista in questa ripartenza, vicino alle aziende che avranno bisogno della nostra professionalità, del nostro aiuto, dando tutto il supporto che sarà necessario per lo sviluppo territoriale e per proiettarli nei mercati internazionali".

Alla costituzione dell'associazione siracusana era presente anche il presidente nazionale e regionale ad interim Giuseppe Alizzio che ha sottolineato come adesso Confeuropa imprese sia presente "su tutta la Sicilia orientale e presto andremo a completare la parte della Sicilia occidentale; per cui la costituzione di oggi è un esempio di quel che dobbiamo fare sia nel territorio siciliano che nelle altre regioni e del metodo che dobbiamo seguire”. Alizzio ha lanciato un appello al direttivo per l'inserimento di quote rosa.

