Industria Felix, premiate due imprese di Siracusa ed Agrigento

La Irem Spa, tra le 15 top del settore Meccanica in provincia di Siracusa e la Traina Srl tra le 20 top del settore Ambiente nella provincia di Agrigento sono risultate tra le migliori 122 società a livello nazionale in 18 settori strategici e sono state premiate per le performance pre-Covid con il riconoscimento 'Industria Felix - L’Italia che compete'. A renderlo noto è Confindustria Siracusa.

L’evento, svolto alla presenza del sottosegretario alla Presidenza del consiglio dei Ministri con delega alla programmazione economica Mario Turco, è stato organizzato dal trimestrale di economia e finanza supplemento con Il Sole 24 Ore, Industria Felix Magazine, diretto da Michele Montemurro, in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, Sustainable Development, A.C. Industria Felix, con il patrocinio di Confindustria e le media partnership di Ansa e Il Sole 24 Ore.

"In fasi particolari come questa che stiamo vivendo - ha commentato l’AD di Irem Musso - le imprese che vogliono restare sul mercato hanno la necessità di una vera e più forte cultura d’impresa. Siamo soddisfatti per questo riconoscimento raggiunto grazie sia al lavoro di squadra ed alla condivisione piena degli obiettivi aziendali, sia all’impegno quotidiano di tutti i nostri manager e dipendenti per assicurare risultati di tutto rispetto e performances sempre più evolute. Guardiamo avanti con resilienza e consapevolezza».

