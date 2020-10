Asp di Siracusa, trasferito il Pta di via Brenta nella Cittadella della salute

Trasferiti da oggi gli uffici del Pta di via Brenta a Siracusa trasferiti da oggi nella Cittadella della salute, nel complesso A. Rizza, di viale Epipoli a Siracusa.

Da giovedì prossimo gli sportelli Cup, Scelta e revoca, esenzioni ticket, presidi e ausili, tessere sanitarie - si legge nella nota - saranno già attivi nella nuova sede. Per la fase di trasferimento, che si concluderà in due giorni, gli utenti avranno a disposizione i servizi online e telefonici il cui elenco è reperibile nel sito internet aziendale alla voce 'Cup e Sportelli onlinè che si auspica vengano sempre e comunque privilegiati per evitare assembramenti a causa dell’emergenza Covid-19.

A disposizione degli utenti i numeri telefonici: 0931 484347 - 0931 484366 - 0931 484362 - 0931 484364 - 0931 484367 - 0931 484384. Per i rispettivi servizi di sportello, inoltre, sono disponibili le seguenti caselle email: ticketpatologia.distrettosiracusa@asp.sr.it; tesserasanitaria@asp.sr.it; ticket.distrettosiracusa@asp.sr.it;

rilasciopresidi.distrettosiracusa@asp.sr.it; sceltaerevoca.distrettosiracusa@asp.sr.it; cup.distrettosiracusa@asp.sr.it.

Per i modelli per l’estero: anna.bartolotti@asp.sr.it. Per rimborsi viaggi e soggiorno e cure programmate estero elisa.maltese@asp.sr.it.

© Riproduzione riservata