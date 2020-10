Sanità, l'Asp di Siracusa stabilizza altri 67 precari

L'Asp di Siracusa ha deliberato l'assunzione a tempo indeterminato di altri 67 precari. Sono 55 infermieri professionali, 4 dirigenti medici di igiene, 2 di chirurgia generale, 1 di geriatria, 1 di radioterapia, 1 di neurologia e 3 ingegneri.

Dopo le prime assunzioni di ruolo delle scorse settimane di personale precario medico, non medico e del comparto prosegue l'attività di valutazione connessa al bando di stabilizzazione secondo la legge Madia.

Sono in via di completamento da parte dell'unità operativa risorse umane la valutazione e l'elaborazione delle graduatorie per l'assunzione delle restanti figure professionali che hanno partecipato all'avviso di stabilizzazione.

"È un percorso importante che sarà completato nei prossimi giorni - sottolinea la direzione strategica aziendale - si va verso il superamento del precariato e l'adeguamento con figure stabili dell'organico dell'azienda, per la tranquillità del personale che potrà contare su un posto di lavoro certo e per una migliore organizzazione dei reparti ospedalieri".

