Nasce a Siracusa la prima carta turistica della città, il sindaco: "Segno di ripresa"

Sarà in vendita da domani SiracusaCard, la prima carta turistica che contribuisce all’innovazione dei servizi turistici della città in un momento delicato per il settore. Finalmente turisti e viaggiatori, con un unico ticket, potranno visitare e usufruire di agevolazioni in diversi siti culturali della città.

Simbolicamente le card 1 e 2 sono state consegnate oggi al sindaco e all’assessore al Turismo del Comune di Siracusa, che ha patrocinato l’iniziativa promossa da Civita Sicilia, Associazione Proodo e Kairos.

"I promotori di SiracusaCard - ha detto il sindaco, Francesco Italia - oltre che per il gesto in sè, vanno ringraziati per il messaggio di ottimismo e di fiducia che oggi lanciano. La tessera fu presentata nell’immediata vigilia dello scoppio dell’epidemia in Italia e per questa ragione non ha potuto vedere la luce. Metterla in commercio domani è un segnale di incoraggiamento a credere nella ripresa ed è un messaggio rivolto agli imprenditori del settore turistico. Siracusa conserva intatti i suoi straordinari punti di forza, come dimostra l’attenzione che ci riservano i media e il fatto di essere stati inseriti tre le 29 città d’arte che godranno degli aiuti del governo nazionale. Le istituzioni ci sono - ha concluso il sindaco Italia - il Comune c'è e siamo pronti a fare fino in fondo la nostra parte".

