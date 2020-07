A Siracusa apre Conad Superstore, 40 nuove assunzioni

Si dà avvio, all’indomani della fusione di Conad Sicilia con Pac2000A, all’importante piano di sviluppo per la Sicilia previsto per il secondo semestre del 2020, con 12 milioni di euro di investimenti sull'isola e importanti ricadute sull'economia locale.

Il piano comincia con l’apertura del Conad Superstore nella città di Siracusa all’interno del centro commerciale Archimede. Una struttura di oltre 2.700 metri quadrati di superficie, con tutti i reparti al completo, che offrirà lavoro a 40 addetti. "L'Italia riparte - ha detto Vittorio Troia, direttore divisione Sicilia Pac2000A Conad - e noi facciamo la nostra parte sul territorio, con investimenti in innovazione e sviluppo a sostegno dell’economia locale. Nei prossimi mesi abbiamo infatti pianificato importanti aperture che porteranno il gruppo a crescere in zone poco presidiate dell’isola, mentre continuano a ritmo serrato i lavori di ampliamento del ce.di di Modica per la creazione del più grande polo logistico della Sicilia orientale".

Il nuovo punto vendita di Siracusa si proietta al futuro per soddisfare al meglio le esigenze dei clienti, garantendo un servizio veloce, efficiente e moderno, all’insegna della convenienza, della qualità e di tanti servizi innovativi.

I clienti potranno contare su un assortimento di oltre 10.000 referenze, scegliendo accanto alle migliori marche la grande qualità dei prodotti a marchio Conad, realizzati da aziende leader di mercato, apprezzandone la convenienza e soprattutto il risparmio sulla spesa. Presenti tutti i reparti freschi: gastronomia, pasticceria, salumeria, ortofrutta, pescheria e macelleria.

Tra le novità, la presenza di un’area ristoro "Con Sapore Conad" con un ampio assortimento per una pausa pranzo di qualità da consumare direttamente nella comoda area attrezzata del punto vendita. E’ presente anche un’intera area dedicata al mondo del benessere di oltre 100 mq (con cibi salutistici, bio, vegani e senza glutine) e la parafarmacia Conad, all’interno della quale si potrà beneficiare di un risparmio medio del 20 per cento, rispetto alla farmacia tradizionale, sull'acquisto di farmaci da banco che non richiedono la prescrizione medica. Sono inoltre presenti il banco panetteria e una cantina con oltre 350 etichette e una selezione di prestigiosi rossi e bianchi. Il punto di vendita è stato realizzato ponendo massima attenzione all’innovazione e ai servizi e oggi si presenta dotato di tecnologie innovative e sostenibili, quali le centrali frigorifere e i nuovi banchi refrigerati ad alta efficienza, oltre alle lampade a led per il sistema di illuminazione.

© Riproduzione riservata