Investimento e sviluppo a Siracusa, dalla Regione in arrivo 21 milioni

Dalla Regione Siciliana in arrivo 21 milioni di euro per progetti di investimento e sviluppo a Siracusa. Sono le risorse messe a disposizione dall'Agenda urbana, che interessa i Poli metropolitani dell'Isola e le aggregazioni di Comuni che superano i centomila abitanti. Finanziamenti europei che la Regione porta nei territori con le nove Autorità urbane previste dal Po Fesr Sicilia 2014-2020.

Assieme a quelle di Palermo-Bagheria, Sicilia Occidentale e Ragusa-Modica, anche l'Autorità urbana di Siracusa ha pubblicato tutti i bandi per realizzare gli interventi previsti. La Regione Siciliana promuove con 11,5 milioni di euro progetti per la riduzione consumi per illuminazione stradale e degli edifici pubblici, insieme al potenziamento del trasporto pubblico locale e la realizzazione di piste ciclabili (Asse 4). Attenzione da parte del governo Musumeci anche all'azione di contrasto all'erosione delle coste e delle spiagge, al rischio di dissesto idrogeologico a tutela del suolo e dell'ambiente con uno stanziamento di 2,5 milioni di euro (Asse 5).

Alla Cultura e il turismo sono destinati 900 mila euro per interventi di salvaguardia, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale nelle aree di rilevanza strategica (Asse 6). La Regione Siciliana favorisce, inoltre, l'inclusione sociale (Asse 9) con la cospicua somma di 6,1 milioni di euro destinati al potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e al recupero di alloggi per servizi abitativi a favore delle famiglie in difficoltà e per strutture socio-educative.

"Un'altra area importante della nostra regione - ha commentato il presidente della Regione, Nello Musumeci - potrà beneficiare di risorse che abbiamo voluto indirizzare allo sviluppo di servizi essenziali per le comunità locali. La linea di indirizzo è sempre univoca: la modernizzazione delle strutture pubbliche dell'Isola con la digitalizzazione e l'informatizzazione per dare al cittadino servizi più efficienti e trasparenti, lo sviluppo di una mobilità sostenibile a basso impatto ambientale e la riduzione dei consumi, la difesa del suolo e delle coste, la valorizzazione del nostro splendido patrimonio culturale e il sostegno alle fasce sociali più deboli, particolarmente esposte dopo la pandemia del Coronavirus".

