Noto, ok alla riqualificazione urbana: finanziati lavori per 255mila euro

Dal Comune di Noto arriva l'ok per progetti di riqualificazione urbana. Stanziati 254.192,69 euro per la realizzazione della rete idrica e fognaria dell’intero quartiere tra le vie Corrado Rizza e Salvo D’Acquisto e per il rifacimento della pavimentazione stradale.

“Restituiamo dignità - spiega il sindaco Corrado Bonfanti - ad un quartiere e ad una comunità della città che rivendicavano attenzione già da tempo. Oltre all’impianto idrico, opereremo attraverso la realizzazione di una vasca per reflui, raggiungibile da collettori di raccordo. Avremo così la possibilità di servire più di 200 residenti equivalenti che conferiranno i loro reflui verso il depuratore di Passo Abate. Un’opera che avrà un enorme impatto ambientale. Tutto questo è stato possibile grazie alla collaborazione tecnica tra uffici comunali e Aspecon, con l’obiettivo della riqualificazione urbana e non certo del piccolo intervento di manutenzione straordinaria”.

La via Corrado Rizza presenta infatti una pendenza naturale da nord verso sud ma, dal momento che nella zona non è presente alcuna rete di fognatura nera, il punto di recapito più vicino in cui convogliare i reflui neri è stato individuato in via Roma, all’altezza di piazza Montecanosa. Considerata l’altimetria della zona, non è possibile una fognatura a gravità e sarà necessario realizzare un impianto di sollevamento con relativa condotta premente.

