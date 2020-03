"NEET in Sicilia e le difficoltà di trovare lavoro", l'incontro a Siracusa

I giovani italiani per un terzo sono Neet, ossia coloro che non lavorano, non studiano e non seguono alcun percorso professionale. Ma in Sicilia cosa accade? Quali sono gli ostacoli che impediscano ai giovani di trovare un'occupazione?

Di questo si discuterà il 5 e il 6 marzo 2020 a Siracusa nel corso della conferenza “Yes!” (Younger enterpreneurs Succeed”) realizzata da Microfinanza srl in collaborazione con Impact Hub siracusa, dal titolo “NEET in Sicilia e le difficoltà oggettive e soggettive ad accedere al mercato del lavoro”, a cui prenderanno parte esperti di mercato del lavoro locale e nazionale e microfinanza, formatori e analisti.

I lavori inizieranno il 5 marzo, e continueranno l’indomani, 6 marzo, nei locali di Impact hub di Ortigia (via Mirabella 20) e punteranno a far luce sull'inserimento nel mondo del lavoro in Sicilia nei NEET, sulle barriere che impediscono ai giovani di trovare la propria strada professionale e alle specificità del mercato del lavoro siciliano.

“È un’occasione preziosa per gli addetti ai lavori ma soprattutto per il territorio. Dietro la sigla NEET c’è un mondo, purtroppo ampio e variegato, che rispecchia una parte dei nostri giovani. – spiegano gli organizzatori- Eppure qualcosa sta accadendo e proprio sul fronte della formazione e della microfinanza. Conoscendo quali forme assume il fenomeno in Sicilia e quali sono le soluzioni possibili, si può ancora fare molto. Ecco perché in questi due giorni di studio abbiamo messo insieme operatori e amministratori con l’obiettivo di conoscere gli strumenti a disposizione ma anche le buone pratiche ”.

Ai lavori del 5 marzo parteciperanno, oltre al sindaco di Siracusa, Francesco Italia e al senatore Steni Di Piazza, sottosegretario del ministero del Lavoro, anche il segretario della Commissione Attività produttive dell’ARS, Giovanni Cafeo, il direttore della EEA e Norway Grants Fund for Youth employment, Gian Luca Bombarda che presenterà il “Fondo per l’occupazione giovanile”, Giampietro Pizzo di Microfinanza srl che interverrà sul tema “Le barriere all’entrata del lavoro in Sicilia e il progetto Yes!”, Corrado Ferretti della Permicro Lab ("Cambiare mentalità: il programma di mentoring imprenditoriale di Permicro lab"), Giulia Parola della Munich business-school, ( "Analisi dell'impatto: l'importanza di misurare il cambiamento di mentalità dei Neet"), Rosario Sapienza di Impact Hub Siracusa, che interverrà su "Miglioramento delle competenze. Il ruolo della formazione”, Simone Piceno di ImpactHub ( "Gli attuali strumenti finanziari funzionano? Debolezze e possibili soluzioni"), Gabriele Vaccaro di Banca Etica ("Come supportare gli utenti non bancabili: l'esperienza di Banca Etica"), Daniela Patuzzi di InvItalia, ("Strumenti finanziari pubblici di sostegno ai NEET: Invitalia, National Agency Inward investment and Economic Development".

Nel pomeriggio saranno avviati i tavoli per l'approfondimento delle tematiche affrontate e per l'analisi di possibili soluzioni.

Il 6 marzo i lavori inizieranno alle ore 10 nei locali di Impact Hub, con l'avvio di una speciale sessione sulle competenze del futuro e la presentazione dell'esperienza di Youth business International nello sviluppo di competenze trasversali per supportare i giovani imprenditori di comunità disagiate; seguiranno lavori di mentoring clubs che collegano giovani imprenditori e mentor, creando una più ampia rete professionale. Infine, saranno illustrati i servizi non finanziari di accesso al credito, illustrando il percorso che dall'idea conduce al possibile finanziamento; Microfinanza srl condividerà il suo modello con i partecipanti all'evento.

Chiuderà lavori la presentazione dell'approccio di ANKA: "Interventi in favore dei Neet delle aree rurali, che combinano un approccio settoriale e supporto gruppi di venerabili (come Rom e rifugiati) con il microcredito.

