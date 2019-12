Un cittadino su due non paga le tasse, Noto corre ai ripari

«Un cittadino su due non paga le tasse: questo è sicuramente immorale e indegno». C'è rabbia e sdegno nelle parole del sindaco di Noto Corrado Bonfanti che, stizzito per la non più tollerabile situazione, ha deciso di usare, in tema di fiscalità locale, le maniere forti per stanare gli evasori.

E lo farà da qui a breve con una nuova strategia che prevede la riscossione coattiva dei tributi affidata a una società esterna al Comune.

In buona sostanza il primo cittadino di Noto ha fatto sue le parole pronunciate appena ventiquattro ore prima dal capo dello Stato, Sergio Mattarella: «Chi evade sfrutta le tasse che altri pagano». E così, tonificato dalla lezione del presidente, Bonfanti, stanco di rincorrere - quasi sempre senza esito - i furbetti delle tasse locali, ha deciso di ricorrere alla procedura di recupero forzoso dei diversi crediti che il Comune vanta nei confronti dei contribuenti.

