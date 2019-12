Evasione fiscale a Siracusa, inviati oltre 60 mila avvisi di accertamento

Colpo ai furbetti che non pagano i tributi locali. Il Comune di Siracusa ha inviato oltre 60 mila avvisi di accertamento per combattere l'evasione fiscale. U’azione indispensabile per una città che tra il 2004 e il 2014 ha toccato la cifra record di 400 milioni di euro di tributi non pagati.

"I trasferimenti da Stato e Regione – ha spiegato il primo cittadino - di fatto non ci sono più e per garantire i servizi i Comune devono reggersi in gran parte sulle entrate tributarie. L’effetto di questa nuova situazione è visibile a tutti

perché in Sicilia sono tanti i comuni in dissesto, primo fra tutti Catania. Per questa ragione è fondamentale oggi recuperare risorse indispensabili per garantire i servizi ai cittadini".

