Il Teatro di Noto verrà riqualificato, in arrivo fondi dalla Regione

“Sono in arrivo per il nostro Teatro Tina Di Lorenzo 191mila euro, fondi stanziati dalla Regione Siciliana e dall’assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e che verranno utilizzati per una serie di interventi di riqualificazione, così come previsto dal progetto redatto dall’ufficio Tecnico del Comune”.

Ad annunciarlo è il sindaco Corrado Bonfanti. La notizia è stata ufficializzata proprio ieri sera, a poche ore dal via della nuova stagione teatrale del Tina Di Lorenzo che ha visto protagonista sul palcoscenico Amanda Sandrelli nei panni de “La Locandiera” di Carlo Goldoni.

“Condivido in pieno quanto detto dal nostro Governatore Nello Musumeci - prosegue il sindaco Bonfanti - dobbiamo ricordarci che i teatri siciliani costituiscono una mappa identitaria dell’isola e sono depositari della memoria e del carattere del nostro territorio. Apprendere del contributo nel giorno della “prima” della nuova stagione teatrale, con l’immagine del nostro Teatro sulla home page del sito istituzionale della Regione Siciliana, è stato ancora più bello”.

