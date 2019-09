Asili nido di Siracusa, in assegnazione tre lotti da oltre 1 milione di euro

Circa un milione e 600 mila euro per ogni lotto da assegnare ai 7 asili nido comunali di Siracusa. E' quanto stabilito dal bando pubblicato e che indica precisi criteri per la distribuzione. Il primo lotto viene conferito agli asili del Tribunale, di via Spagna e di via Cassia per un importo di un milione 643 mila euro circa. Il secondo è riservato agli asili nido comunali di via Specchi e di via Basilicata per un importo di un milione 591 mila euro. La stessa somma infine verrà assegnata agli asili di via Regia Corte e di via Servi di Maria.

La durata del servizio è di tre anni, fino al 30 giugno 2022, e non si concluderà dunque al termine di ogni anno scolastico. Vi è inoltre anche la possibilità di procedere con una proroga dei termini per il tempo necessario a concludere le procedure e le somme rimarranno invariate per tutta la durata del servizio

E' fissata per fine ottobre l’apertura delle buste, successivamente alla quale si passerà alla fase di valutazione e, quindi, all’assegnazione.

