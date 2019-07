Ospedale di Noto, rassicurazioni dall'Asp: "Ortopedia non chiude"

"Falsa e priva di ogni fondamento". E' secca la replica del direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa, Salvatore Lucio Ficarra, che respinge la voce di un possibile trasferimento della divisione di Ortopedia dall'ospedale "Trigona" di Noto.

"Nessuno - ha precisato Ficarra - ha previsto la chiusura del reparto". La notizia si è diffusa ieri mattina su Facebook e in pochissime ore ha raggiunto diverse centinaia di utenti che proprio sui social hanno dato vita a una serrata discussione.

"Si tratta una voce che è partita dai soliti facinorosi - ha dichiarato il numero uno dell'azienda sanitaria in provincia -, secondo i quali il prossimo lunedì sarebbe stato chiuso il reparto di Ortopedia dell'ospedale di contrada san Giovanni Lardia. Nessuno ha dato disposizioni in tal senso - ha aggiunto Ficarra -: la notizia, destituita di ogni fondamento, è stata veicolata al fine esclusivo di esacerbare ulteriormente gli animi e di creare un allarme inesistente che sarà certamente denunciato nelle sedi opportune. Confermo, piuttosto, l'impegno di questa Azienda - ha precisato - non solo a mantenere aperto il reparto di Ortopedia a Noto, ma a intervenire per il suo potenziamento".

