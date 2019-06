Rete elettrica, entro il 2019 al via i lavori per il nuovo elettrodotto tra Paternò e Priolo

Inizieranno entro l'anno i lavori di realizzazione del nuovo elettrodotto da 380 chilovolt tra Paternò e Priolo. La notizia si legge nel Giornale di Sicilia, in un articolo di Vincenzo Corbino.

"L'opera- come si legge nel pezzo - rientra nel piano di sviluppo di Terna in Sicilia che nei prossimi cinque anni prevede ricadute sull'isola, stimate in circa 614 milioni di euro di investimento, oltre duecento aziende interessate ai lavori e più di mille lavoratori coinvolti". Verranno dismesse 155 chilometri di vecchie linee aeree che daranno spazio a una nuova linea di 63 chilometri.

