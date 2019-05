Siti Erga, è boom di visitatori: in oltre 130 mila negli ultimi 3 anni

Oltre 130 mila visitatori, più di 130 eventi e un introito per il Comune di quasi 150 mila euro in tre anni. Sono i numeri che raccontano i tre anni di gestione privata, da parte di Erga, di siti come il Teatro comunale, l'Artemision e la Latomia dei Cappuccini, chiusa però ormai da mesi a causa di un cedimento.

La società che ha vinto nel 2015 la gara varata dall'amministrazione comunale proprio per la gestione e la valorizzazione di quattro luoghi della città fino a quel momento chiusi al pubblico, lascerà a fine giugno quando scadrà la seconda proroga al rapporto con il Vermexio iniziato nel 2015, così come racconta Gaspare Urso sulle pagine del Giornale di Sicilia oggi in edicola.

