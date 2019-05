Esuberi nei supermercati Simply, addetti in sciopero nel Siracusano

Sit-in e sciopero per l'intera giornata di ieri nei quattro punti vendita Simply, la catena di supermercati presenti su Siracusa, Lentini e Priolo.

L'adesione alla fermata delle attività lavorative, si è attestata al 93 per cento secondo Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil che hanno proclamato lo sciopero dopo l'annuncio dell'azienda di avviare un piano esuberi che riguarda 28 unità tra città e provincia e complessivamente 278 addetti su base regionale.

I «tagli» al personale riguardano i punti vendita di via Tisia con otto licenziamenti su un organico di 25 lavoratori, di viale Scala Greca con 6 unità su 24 complessive, insieme ai supermercati di Lentini in via Etnea con licenziamenti per 9 addetti su 21 totali e di Priolo in via Edison, dove sono stati previsti esuberi per 5 unità su 11 che compongono l'organico.

Tutti licenziamenti che scatteranno entro i prossimi 4 mesi dalla comunicazione. Licenziamenti che la società legata al gruppo «Sma» ha giustificato con la forte crisi derivante dalla contrazione dei consumi e degli incassi nei punti vendita.

