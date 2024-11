Colapesce-Di Martino, l'utimo valzer con album e tour: tappa anche a Palermo

Colapesce e Dimartino tornano per un ultimo giro di musica insieme e festeggiare con il proprio pubblico questi primi cinque anni di sodalizio artistico di grande successo, prima di una naturale e fisiologica pausa: ieri è uscito Archi, Ottoni e Preoccupazioni - Dal vivo, con Orchestra (Numero Uno/Sony Music), il loro primo album dal vivo. E dal 9 dicembre prende il via il tour Lux Orchestra Beach, 6 date speciali, sempre con orchestra, che li vedrà protagonisti nei teatri italiani, con tappa siciliana a Palermo.

L’album è stato registrato il 28 giugno 2024 a Lugo di Romagna, in occasione del concerto realizzato con l’Orchestra La Corelli diretta da Davide Rossi che ha curato anche gli arrangiamenti. Questo progetto rappresenta un modo per raccontare i brani dei due album di studio dei siciliani Lorenzo e Antonio (di Solarino Colapesce, di Misimeri Dimartino) - I Mortali e Lux Eterna Beach - in una chiave diversa e sorprendente, celebrando il percorso artistico intrapreso dagli artisti a fine 2019. Il 9 dicembre sarà poi la volta del ritorno live con Lux Orchestra Live, la tournée che li porterà sui palchi di alcuni dei più importanti teatri italiani.