Un barbiere di Siviglia da applausi al Teatro Comunale di Siracusa

Grande successo domenica scorsa per Il barbiere di Siviglia andato in scena al Teatro Comunale di Siracusa, in Ortigia. L'Asam, Associazione siracusana Amici della Musica, ha concluso la sua stagione con questo famosissimo titolo di Rossini. Gianni Luca Giuga, baritono siracusano di calibro internazionale, classe 1992, che ne ha curato l'allestimento, ha interpretato magistralmente il ruolo del titolo, il barbiere Figaro, factotum della città.

«Questo è già il terzo evento a cui ho il piacere di collaborare con l'Asam e il tutto esaurito di domenica è premio apprezzatissimo e frutto del grosso lavoro svolto durante l'anno», ha dichiarato Giuga. Ad affiancarlo sulla scena artisti con cui il siracusano ha già collaborato in diversi teatri in Italia e all'estero e che ha avuto il piacere di ritrovare sul palco del Teatro Massimo di Siracusa: il mezzo soprano pesarese Aloisa Aisemberg nel ruolo della bella Rosina, il basso pugliese Matteo d'Apolito nel ruolo del suo buffo tutore, Bartolo, ed il tenore colombiano Julian Henao Gonzales nel ruolo dell'innamorato, il Conte d'Almaviva, ed al pianoforte l'abile maestro Francesco Drago. Un pubblico di più di quattrocento spettatori, per lo più composto da giovani e giovanissimi, ha tributato un lungo applauso ai protagonisti della serata rossiniana. Dopo la pausa estiva, il Teatro Comunale riaprirà i battenti con nuovi appuntamenti musicali di spessore nel cartellone in programma sia nella seconda parte dell'anno che nel 2025.