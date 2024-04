Salvo La Monica, un siracusano alla corte di Antonio Ricci

Un siracusano alla corte di Antonio Ricci. Il cantante e digital animator del web Salvo La Monica, classe 1987, ha partecipato recentemente a StrixFactor, la rubrica dedicata ai talenti di Striscia La Notizia, con Oggi ti amo per sempre, brano pop sulla precarietà dei sentimenti, firmato da Bruno Rubino e Antonio Arcidiacono. «Il messaggio della canzone è "Oggi ti amo per sempre, domani non si sa". Perché le relazioni spesso sono così: ci si ama e poi il giorno dopo non ci si parla più, lasciandosi con rabbia». Una partecipazione di successo, quella al tg satirico di Canale 5, accolta con entusiasmo dai fan. «Con mio grande stupore, dopo la messa in onda mi hanno scritto sui social ragazzi che mi seguono dai primi video su “Dragon Ball”. Tanti mi hanno contattato su Instagram e scritto commenti su YouTube». Fra i primi a sapere dell’importante traguardo altri due professionisti siracusani, il manager Giuseppe Fisicaro e la sorella Nadia di The Web Engine, l’etichetta discografica che cura l’attività musicale e online di La Monica, content creator con un milione di iscritti al suo canale You Tube Salvathor–Digital Animator – traguardo che gli è valso la targa d’oro Award Golden Pay Button – e, di recente, diecimila iscritti su TikTok.

Un altro importante tassello per l’artista siracusano, che ha iniziato a farsi conoscere dal 2012 con video dedicati al celebre cartone animato giapponese, primo fra tutti “Oppa Goku Style”, ovvero “Gangnam Style” di Psy con tutti i personaggi di “Dragon Ball”, interpretati da La Monica con l’effetto del green screen. Nel 2014 ha pubblicato il suo primo singolo di successo “Kamehameha Dancing”, sempre a tema “Dragon Ball”, seguito dagli album “La Via Di Mezzo” e “Kame Hame Ha”. Una vera passione quella per la creazione in 3D: «Nel 2012 facevo solamente green screen con grafica 2D, sullo stile del mix tra umani e cartoni del film cult “Chi ha incastrato Roger Rabbit”. Nel mio percorso di studi mi sono accostato alla grafica 3D, ma dal 2017 ho incentivato la mia specializzazione nel settore, creando tutto l’ambiente o il personaggio in 3D. Di recente sto ricominciando a introdurre l’umano col personaggio, stavolta tridimensionale».