Sortino, l'ultimo apicoltore degli Iblei entra nel patrimonio culturale: è un «tesoro umano vivente»

È stato iscritto al Reis, il Registro delle eredità immateriali della Sicilia, l’apicoltore di Sortino, Sebastiano Pulvirenti, maestro fascitraru. Caposcuola e maestro dei fascitrari iblei, è ora nel Libro dei tesori umani viventi. Ha ottantacinque anni ed è l'ultimo maestro di apicoltura della zona.

Ad annunciarlo è Giuseppe Salluzzo, appassionato e studioso del settore: «L’arte del fascitraru era tramandata per generazioni da padre in figlio - spiega - tant’è che anche il nonno Sebastiano Pulvirenti e il bisnonno Santo Pulvirenti erano stati mastri fascitrari. Adesso la sua iscrizione nel Libro dei tesori umani viventi restituisce a Sebastiano Pulvirenti il suo impegno di una vita nello svolgere con amore per le api un mestiere tramandato da padre in figlio in molte famiglie di apicoltori di Sortino, da decenni non più praticato per chi produce miele in quanto gli antichi fascetri di ferula non sono idonei dal punto di vista igienico. A Pulvirenti - spiega Salluzzo - va il merito di avere svolto per una vita questa antica attività e di conservare memoria della apicoltura tradizionale siciliana praticata nei fascetri di ferula come avveniva già in età greca e romana come descrivono gli autori latini (Virgilio, Varrone, ecc.) nelle Georgiche».