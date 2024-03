Russell Crowe in tour con la sua band in Italia: sarà in concerto a Noto il 7 agosto

Con quindici date del suo tour girerà tutta l'Italia e si esibirà anche in Sicilia. Russel Crowe, insieme alla sua band «The Gentlemen Barbers», darà vita a uno show sulla prestigiosa scalinata della Cattedrale di Noto. L'attore ha più volte ribadito il suo amore per l'Italia e anche durante la serata dell'ultimo Festival di Sanremo, in cui è stato ospite, ha sottolineato la sua passione per le tradizioni e l'arte della Penisola.

Proprio in occasione della kermesse ha presentato il suo tour: «Ho sempre avuto un’attrazione nei confronti dell’Italia, è un qualcosa che ho sempre percepito per tutta la mia vita. Da adulto, tornando in Italia, mi sono reso conto di quanto fosse forte questo legame. È affascinante pensare che questo Paese abbia dato al mondo un grandissimo contributo, in termini di cultura e dal punto di vista sociale». L'attore e cantante, con la sua band, rivisita i successi della storia della musica, ridando vita a bani iconici che vengono riarrangiati.