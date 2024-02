Siracusa, Valeria Told ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di sovrintendente dell'Inda

Valeria Told (nella foto) ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di sovrintendente della Fondazione istituto nazionale del dramma antico di Siracusa. Il consiglio d’amministrazione della Fondazione Inda, che ha comunicato la decisione della Told, per assicurare senza soluzione di continuità le funzioni di sovrintendente e garantire lo svolgimento della stagione teatrale 2024, ha affidato l’interim al Consigliere delegato Marina Valensise.

Come previsto dallo statuto della Fondazione, il Cda provvederà a formulare un nuovo avviso pubblico per individuare la terna da proporre al ministro della Cultura in vista della nomina del nuovo sovrintendente.