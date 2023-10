"...E viva il Videobox", al via i casting per la seconda stagione della trasmissione di Fiorello

“…E viva il VideoBox”, spin off della trasmissione tv “Viva Rai Due” di Fiorello, lo showman di Augusta, torna per la seconda stagione. Dopo aver scelto la nuova location del programma televisivo, che sarà a Roma Nord, zona del Foro Italico, ecco che la produzione ha annunciato il via ai casting.

E viva il Videobox, i casting

I casting per partecipare alle nuove puntate di “…E viva il VideoBox”, sono rivolti a diverse figure di professionisti e artisti: cantanti, ballerini, prestigiatori, barzellettieri e, come sta scritto nell'annuncio sui social, persone di talento in tutti i campi (ma proprio tutti, anche i più stravaganti).

E viva il Videobox, il programma

E via il Videobox prevede l’esibizione di cantanti, prestigiatori, barzellettieri e qualsiasi artista. In pratica, persone non note potranno registrare messaggi o brevi performance, all'interno odi una cabina box, che verranno poi trasmesse all’interno del programma. Obiettivo del programma è raccontare l'Italia dei mille talenti attraverso una carrellata di esibizioni e interventi originali, che andranno in onda tutti i giorni con incursioni a sorpresa di personaggi noti.

Come candidarsi

Chi vuole partecipare ai casting che si svolgono a Roma dovrà collegarsi al sito della Rai e cliccando sul pulsante “Vai al casting” in corrispondenza dell’icona “…E viva il VideoBox”. Chi vuole iscriversi dovrà effettuare l’accesso al portale oppure, in mancanza di credenziali, sarà tenuto a registrarsi compilando un modulo online. Occorre inviare la candidatura e un video della durata massima di 90 secondi.