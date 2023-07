Biagio Antonacci a Siracusa: mini vacanza prima del concerto al Teatro Greco

Biagio Antonacci in Sicilia tra lavoro e vacanza. L'artista milanese inaugura, stasera, la nuova stagione dei concerti al teatro greco di Siracusa. Dodici serate nelle quali si esibiranno anche Giorgia, Negramaro, Zucchero, Carmen Consoli, Venditti & De Gregori e Massimo Ranieri. Si tratta della terza edizione di “Stelle al Teatro”, promossa dal Comune in collaborazione con la Regione Siciliana, assessorati al turismo ed alla cultura, e con il parco archeologico di Siracusa. La rassegna è inserita nel progetto “Anfiteatri Sicilia” ed è organizzata da Puntoeacapo e Shake it in collaborazione con l’associazione Development e GG Entertainment.

Biagio Antonacci, mini vacanza

Biagio Antonacci è, però, giunto in Sicilia con qualche giorno d'anticipo rispetto alla data del concerto per godersi una mini vacanza tra Siracusa e Noto. A svelarlo è lo stesso artista che ieri ha postato tre sue foto in un momento di relax in piscina e un commento: "Il caldo in Sicilia abbellisce la domenica". Selfie con appassionati e fan anche tra le vie di Noto e, su Instagram, Biagio Antonacci ha pubblicato anche le foto durante l'allestimento del palcoscenico al teatro greco. Selfie anche con i ragazzi della Protezione Civile Avcn, che l'artista ha ringraziandolo per l’importante servizio che prestano i volontari di Protezione Civile in tutta Italia.

Biagio Antonacci, la scaletta

Per quanto riguarda la scaletta, dovrebbe essere uguale a quella dell'ultimo concerto dello scorso 7 luglio a Nichelino (Torino) al Sonic Park Stupinigi, salvo cambi di programma dell'ultima ora. Gli spettatori, quindi, potranno ascoltare le classiche canzoni di Antonacci intervallate da quelle più recenti: Convivendo; Se fosse per sempre; Mio padre è un re; Quanto tempo e ancora; Il cielo ha una porta sola; Lascia stare; Non so più a chi credere; Il mucchio; Angela; Non è mai stato subito; Ti dedico tutto; Non ci facciamo compagnia; Ti penso raramente; Seria; Buongiorno bell’anima; Dolore e forza; Vivimi; Se è vero che ci sei; Le cose che ho amato di più; Ti ricordi perché; Tu sei bella; Tra te e il mare; Mi fai stare bene; Mio fratello; Per farti felice; Pazzo di lei; Sognami; Non vivo più senza te; Liberatemi; Iris; Telenovela; Se io se lei.

Biagio Antonacci, il tour estivo

Biagio Antonacci ha iniziato il suo tour estivo in occasione del Ferrara Summer Festival, lo scorso 30 giugno, e chiuderà la tournée presso gli scavi di Pompei il prossimo 5 agosto. Le date dei concerti sono: 30 giugno Ferrara, Ferrara Summer Festival; 1 luglio Parma, Parco Ducale; 7 luglio Nichelino (To), Sonic Park Stupinigi ;10 luglio Siracusa, Teatro Greco; 13 luglio Marostica (Vi), Marostica Summer Festival; 15 luglio Trieste, Piazza Unità d’Italia; 18 luglio 2023 Lanciano (Ch), Parco delle rose; 22 luglio 2023 Alghero (Ss), Anfiteatro Maria Pia; 25 luglio 2023 Peccioli (Pi), Anfiteatro Fonte Mazzola; 30 luglio Sampeyre (Cn), Vallone Sant’Anna; 5 agosto Pompei, Teatro Grande Scavi di Pompei.