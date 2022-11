Il Castello Maniace di Siracusa su un nuovo francobollo di Poste Italiane

In vendita da oggi, 22 novembre 2022, il francobollo dedicato alla città di Siracusa. Il nuovo bollo per l'affrancatura di lettere e cartoline di Poste Italiane fa parte della serie tematica "il Patrimonio naturale e paesaggistico" ed è emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy come tariffa b, dal valore quindi di 1,20€.

L'immagine usata per il nuovo francobollo è quella del Castello Maniace che si affaccia imperioso sul Mar Ionio. Il bozzetto della vignetta è stato realizzato da Maria Carmela Perrini.

Oltre a Siracusa partono oggi anche i francobolli raffiguranti scorci di Riccione, Candelo e Venafro.

I francobolli, disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” e sul sito poste.it, sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

