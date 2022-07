Ecco i vincitori nella categoria Letteratura del Premio Nazionale Più a Sud di Tunisi

I vincitori dei riconoscimenti letterari nell’ambito della XVII edizione del Premio Nazionale Più a Sud di Tunisi, in programma a Portopalo di Capo Passero il 21 agosto prossimo, sono: Angelo Mattone, Premio Opera Prima per "A consulto da Gorgia. Majorana e l'enigma delle carte scomparse" (A&B); Alessandro Sbrogiò, Premio Narrativa per "Il falò del Saraceno" (Bookabook); Maria Elisa Aloisi, Premio Giallo d'Autore per "Il canto della falena" (Mondadori); Fabio Casano, Premio Musica e Storie per "I tre anelli del diavolo" (Arkadia). Venerdì 29 luglio verranno ufficializzate le assegnazioni delle Menzioni e dei Premi Speciali della XVII edizione del Più a Sud di Tunisi. La cerimonia di consegna dei riconoscimenti si terrà a Portopalo di Capo Passero (Siracusa) domenica 21 agosto 2022 alle ore 21.