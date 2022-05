Torna l'Infiorata di Noto con 5 giorni di eventi, per la prima volta sarà a pagamento

Torna da domani (13 maggio) l'Infiorata di Noto. Due le novità: l'evento durerà 5 giorni e sarà a pagamento.

E così dal 13 al 17 maggio via Nicolaci ospiterà la 43ª edizione dell'Infiorata di Noto: il tema di questa edizione è il ventennale della iscrizione nella World Heritage List delle 8 città tardo-barocche del Val di Noto (Caltagirone, Noto, Ragusa, Catania, Scicli, Modica, Palazzolo Acreide e Militello Val di Catania).

L’evento si svolgerà, per la prima volta, nell’arco di cinque giorni invece dei tradizionali tre giorni. In via Corrado Nicolaci, teatro dell’Infiorata, saranno realizzati i 16 bozzetti, due per ciascuna città, con il coinvolgimento delle associazioni netine e degli scout. Il tappeto fiorito, di circa 700 metri quadrati, richiederà l’impiego di circa 400 mila fiori.

Infiorata a pagamento: quanto costa e dove comprare i biglietti

Un’altra novità di questa edizione riguarderà il pagamento di un biglietto, del costo di 2,50 euro, per tutti i visitatori non residenti nel comune di Noto. Il ticket si potrà acquistare online oppure in tutti gli infopoint della città. Servirà ad accedere fisicamente a via Nicolaci attraverso alcuni varchi. Per muoversi nel resto della città non sarà necessario.

Storia dell'Infiorata di Noto

Ogni anno la terza domenica di maggio è dedicata all'Infiorata. La manifestazione è nata nei primi anni '80 dall’incontro di artisti infioratori di Genzan0 (in provincia di Roma) e di Noto ed è proprio nella città laziale, che si sviluppa questa nuova tecnica pittorica. Via Corrado Nicolaci è la via dove nasce l'infiorata, l'impatto è forte, in alto la chiesa di Montevergini che si contrappone al palazzo del Principe Nicolaci "Villa Dorata", con i balconi che sono stati definiti da molti i più belli del mondo. Oggi l'Infiorata di Noto è considerata tra le più belle manifestazioni dell’intera Isola.

Infiorata di Noto, il programma

VENERDÌ 13 MAGGIO

Inaugurazione 43ª edizione Infiorata 2022

Ore: 16:00 — Via Corrado Nicolaci

Realizzazione bozzetti Infiorata 2022

Ore: 16:30 fino alle 00:30 — Via Corrado Nicolaci

Spettacolo artisti di strada

Ore: 11:00 - 13:00 e dalle 18:00 - 21:00 — Piazza Municipio

SABATO 14 MAGGIO

Ore: dalle 08:00 — Via Corrado Nicolaci

Canti di primavera – Momenti Musicali

A cura del soprano Maria Grazia Tringale

Ore: 10:00 - 13:00 – 15:00 - 18:00 — Palazzo Nicolaci, balcone centrale

Note di Primavera Barocca – Momenti Musicali (a cura del violinista Gabriele Bosco la “Nota Barocca Ensemble” in collaborazione con la Cooperativa Etica Oqdany)

Ore: 10:00 - 13:00 – 15:00 - 18:00 — Chiesa Montevergini: esibizione del gruppo di danza “Coreografia in musica” (a cura del III Istituto Comprensivo “F. Maiore” Noto)

Ore: 10:00 — Largo Porta Reale: Spettacolo artisti di strada

Ore: 11:00 - 13.00 e dalle 22:00 — Sagrato Basilica SS. Salvatore: “Le Fleur du Soleil” regia di Carla Favata - Promenade e spettacolo multi-epocale a cura della Compagnia Internazionale di Danza Storica Harmonia Suave

Ore: 17:30 partenza - Partenza dalla Porta Reale

Ore: 18:00 spettacolo - Piazza Municipio

Ore: 18:45 spettacolo - Piazza XVI Maggio

Ore: 19:30 spettacolo - Piazza Landolina: Concerto della Fanfara dei Carabinieri

Ore: 20:30 — Piazza Municipio

Concerto Tony Cirinnà 5et crooner swing Ciccio Rubino

Ore: 23.00 — Largo Landolina

DOMENICA 15 MAGGIO

Ore: dalle 08:00 — Via Corrado Nicolaci

Canti di primavera – Momenti Musicali

A cura del soprano Maria Grazia Tringale

Note di Primavera Barocca – Momenti Musicali (a cura del violinista Gabriele Bosco la “Nota Barocca Ensemble” in collaborazione con la Cooperativa Etica Oqdany)

Ore: 10:00 - 13:00 – 15:00 -18:00 — Palazzo Nicolaci, balcone centrale: esibizione Gruppo Musici e Sbandieratori Città di Noto e Tamburi di Bucchieri

Ore: 10:30 - 12:00 Corteo Barocco – Sfilata in abiti d’epoca del Settecento (a cura dell’Associazione Corteo Barocco e dei Musici Sbandieratori Città di Noto e Tamburi di Bucchieri)

Ore: 15:00 — Piano Alto - Via Cavour - C.so V. Emanuele - Piazza Municipio: “I tre Moschettieri” a cura della Cooperativa Sociale il Cuore di Argante

Ore: 16:00 — Piazza Municipio: Spettacolo artisti di strada

Ore: 11:00 - 13.00 e dalle 22:00 — Sagrato Basilica SS. Salvatore: Concerto gruppo musicale Manouche

Ore: 18:00 — Largo Landolina: Spettacolo videomapping “Universi Luminosi”, di Ionee Waterhouse

Ore: 21:00 — Piazza Municipio

LUNEDÌ 16 MAGGIO

Ore: dalle 08:00 — Via Corrado Nicolaci: Esibizione di Body Percussion e coro Istituto Comprensivo Statale “S. Alessandra” di Rosolini

Ore: 10:30 — Largo Landolina: Spettacolo artisti di strada

Ore: 11:00 - 13:00 e dalle 17.00 - 20.00 — Piazza Municipio: Concerto di musica pop, rock, blues e musica italiana, a cura del gruppo musicale Magic Sounds

Ore: 21:00 — Piazza Municipio

MARTEDÌ 17 MAGGIO

Ore: dalle 08:00 alle 00:00 — Via Corrado Nicolaci: Spettacolo artisti di strada

Ore: dalle 11.00 - 13 e dalle 17.00 - 20.00 — Piazza Municipio: Concerto dell’Orchestra di fiati del Liceo Musicale “G. Verga” di Modica M° Mirko Caruso – Musiche di: Bernstein, Holst, Jager, Webber, Williams.

Ore: 20:30 — Teatro Noto D’Estate

