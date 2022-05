Siracusa, si cercano comparse per un film della Wildside

Un film della Wildside verrà girato nel prossimo mese di giugno a Siracusa. Ancora una volta la Sicilia è ideale set cinematografico e non solo. Recentemente, anche note aziende italiane e mondiali, hanno deciso di girare spot pubblicitari nella nostra Isola. Film Commission, in merito al film che verrà ripreso a giugno (non si conosce ancora il titolo e i particolari), ha comunicato che la società Kamemi cerca figurazioni e comparse.

I requisiti

La selezione riguarderà adulti dai 18 anni e fino a 75 anni, anche di origine straniera. Occorre presentarsi con il documento di identità o permesso di soggiorno, il codice fiscale e l’iban. Richiesto anche il green pass, altrimenti non sarà possibile accedere al casting.

Quando avverranno i casting

I casting si terranno in via Piave 145 a partire da oggi dalle 15 alle 18; nelle giornate di martedì 10, mercoledì 11 e venerdì 13 maggio dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15 alle 18; giovedì 12 dalle 9.30 alle 13.30, e dalle 15 alle 17.30.

