Peroni sceglie Ortigia per la nuova birra analcolica: lo spot tra mare e monumenti

La Sicilia ancora una volta protagonista di uno spot pubblicitario. Questa volta è stata la Peroni, azienda produttrice di birre, a scegliere l'Isola per girare una pubblicità internazionale che adesso è stata messa in onda.

Lo spot, per pubblicizzare Nastro Azzurro 0.0% in 28 mercati, tra cui anche Australia, Canada, Hong Kong, Nuova Zelanda, Sud Corea, Turchia e Italia, è stato girato nei mesi scorsi all'isola Ortigia di Siracusa e, per le riprese subacquee, a Montegrotto Terme, in provincia di Padova, nella piscina termale più profonda del mondo.

La campagna pubblicitaria della Mercurio Cinematografica coinvolge televisione, piattaforme video on demand, social, out of home e attività below the line. Il piano globale ha preso il via domenica 4 aprile in Romania, poi il 14 aprile in Gran Bretagna.

Nel video si vedono le strade di Ortigia, il belvedere, i limoni nel mercato storico di Via De Benedictis e scorci di monumenti del barocco, come il Duomo.

Si tratta solo dell'ultimo spot in ordine di tempo girato in Sicilia e diffuso non solo in Italia. Nello scorso mese di ottobre, la Red Bull Racing Honda aveva lanciato un video, alla vigilia del Gran Premio d’Italia, intitolato “Ciao Palermo, Monza is calling”, nel quale la monoposto di F1 RB7 guidata da Max Verstappen attraversava le strade del capoluogo siciliano, toccando i luoghi più rappresentativi e iconici della città.

Il Gp d’Italia è dietro l’angolo e il pilota, che si trova a Ballarò, deve affrettarsi per raggiungere il team che lo aspetta per partire alla volta di Monza. Con indosso la tuta da gara, sotto gli sguardi stupiti della gente, attraversa il coloratissimo e vociante mercato per recuperare a sorpresa la propria monoposto e partire a gran velocità fra gli stretti vicoli della città vecchia.

