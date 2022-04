Claudio Baglioni sul palco con 110 musicisti e coristi, il Teatro Greco di Siracusa fra le tre sedi scelte

Claudio Baglioni torna sulla scena con una serie di concerti straordinari con la proposta «Dodici Note-Tutti Su2!». Il cantautore romano dividerà il palco con 110 persone tra musicisti e coristi per dar vita a una iniziativa musicale innovativa. I concerti si terranno alle Terme di Caracalla di Roma, al Teatro Greco di Siracusa e all’Arena di Verona. Queste le date: Terme di Caracalla di Roma, dal 3 al 19 giugno 2022; Teatro Greco di Siracusa, 15 e 16 luglio 2022; Arena di Verona, 26 e 27 luglio 2022. Per tutti gli iscritti a Clab (fan club ufficiale dell’Artista) e per tutti coloro che hanno acquistato un biglietto del tour teatrale «Dodici note Solo 2022» è stata riservata una speciale promozione.

A partire dal 27 aprile 2022 alle 11 e fino al 5 maggio 2022, o fino ad esaurimento disponibilità, potranno essere acquistati su www.ticketone.it o www.vivaticket.it i biglietti ad un prezzo speciale e dedicato per assistere agli spettacoli del tour. Domenica 24 aprile, Claudio Baglioni sarà ospite di Fabio Fazio a «Che tempo che fa», in onda in prima serata su Rai3.

