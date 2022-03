Morta la scrittrice Francesca Gargallo, discendente della famiglia fondatrice di Priolo

Mondo della cultura in lutto. È morta, all'età di 65 anni, Francesca Gargallo, discendente dell’antica famiglia nobiliare fondatrice di Priolo, sorella di Tommaso e Filippo Gargallo. Aveva un tumore. Nata a Siracusa, era scrittrice e poetessa, docente e specialista in studi latino americani.

Si era laureata in Filosofia presso l’Università "La Sapienza" di Roma e, nel 1979, si trasferì in Messico per conseguire il Master e il Dottorato in Studi Latino-americani presso l’Università Nazionale Autonoma del Messico. Viveva da anni in Messico dove il Parlamento, alla notizia della sua scomparsa, le ha tributato un minuto di applausi.

Era la figlia del Marchese di Castellentini, X° Barone "del Priolo", Gioacchino Gargallo (primogenito di Mario Tommaso e di Ada dei Conti Sdrin) e della nobildonna Giovanna Celentani, biologa. Fu la prima di sei figli. Il sindaco Pippo Gianni, l’Amministrazione e il Consiglio comunale di Priolo Gargallo hanno espresso vicinanza e le più sentite condoglianze alla famiglia Gargallo, a nome di tutta la comunità priolese.

"Grazie per essere stata un tassello fondamentale della mia formazione e grazie soprattutto per la tua inestimabile amicizia. Voglio ricordarti con questo reportage che scrissi un po' di tempo fa sul tuo progetto a Città del Messico. Abrazos, Francesca", ha scritto Lucia su Facebook.

