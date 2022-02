Siracusa, donati i libri di Natura Sicula alla biblioteca S. Lucia

«Oltre 10 volumi sono stati donati dalla nostra associazione alla biblioteca S. Lucia», lo comunica il presidente Fabio Morreale. I libri trattano argomenti locali, perlopiù a tema naturalistico, ambientale ed etnoantropologico. Tra i volumi, ci sono quelli direttamente editi da Natura Sicula, ovvero “Piante spontanee alimentari in Sicilia”, “Sicilia dimenticata”, “Vendicari”, “I boschi di Buccheri”, “Tonnare di ritorno”, “Alberi monumentali della Sicilia”, ma anche altri volumi sulle antiche neviere, i muri a secco, i danni ambientali causati dal polo industriale siracusano, il patrimonio naturale catanese.

"La biblioteca, felicemente animata e curata dalla responsabile Luciana Pannuzzo e dal suo staff, si trova nel quartiere S. Lucia, lo stesso in cui ha sede la nostra associazione - spiega il presidente -. La struttura è comunale e abbastanza "giovane", essendo stata attivata nel novembre 1998". Dopo i primi anni di attività nella originaria sede di Piazza Cuella, dal novembre 2003 si trova ubicata nei locali di via Isonzo 78.

Con la donazione Natura Sicula si augura di poter diffondere a una utenza diversa da quella che già frequenta l’associazione, la cultura naturalistica e ambientale, il valore del paesaggio, della conservazione del patrimonio artistico e monumentale, la valorizzazione delle tradizioni gastronomiche siciliane, la promozione dell’uso sostenibile delle risorse naturali.

La donazione è anche il primo passo verso un rapporto di collaborazione tra biblioteca e associazione, al fine di organizzare insieme eventi di carattere ambientale e culturale come incontri, dibattiti, presentazioni, proiezioni e altro, e di estendere a una platea più vasta il valore di un rapporto armonioso ed equilibrato tra l’Uomo e la Natura.

© Riproduzione riservata