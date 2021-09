Al Festival di Marzamemi i documentari del giornalista Rai Franco Zuccalà

Domani, mercoledì 15 settembre, a Villa Dorata di Marzamemi, alle ore 19, nel corso del Festival del Cinema di Frontiera, il giornalista televisivo Franco Zuccalà presenterà alcuni suoi documentari realizzati negli anni della sua lunga carriera di oltre sessanta anni.

Dopo una introduzione dedicata alla Sicilia e ai siciliani famosi nel mondo e ai personaggi incontrati da come Nelson Mandela, Henry Kissinger, Sophia Loren, Pelè, Maradona ecc. verranno proiettati i suoi documentari : Il sultano del Brunei, I matrimoni nel mondo, Petra e il deserto di Lawrence d'Arabia, I palazzi del maraja e il Taj Mahal in India, Le città tedesche in Paraguay, Tango e torture a Buenos Aires, Il paradiso delle Galapagos. Sono questi alcuni titoli degli oltre cento documentari girati, montati e commentati dall'inviato speciale della Rai con mezzi propri nei suoi oltre 60 anni di carriera giornalistica i tutti i continenti.

