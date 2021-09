Il Kouros di Leontinoi parte per Atene, a gennaio in Sicilia un Idolo Cicladico greco

È partito per la Grecia il Kouros ritrovato, che si compone del busto del giovinetto greco di Leontinoi, custodito al museo Paolo Orsi di Siracusa, e della testa conservata al Museo di Castello Ursino di Catania. Resterà esposto dal 27 settembre al 23 gennaio del 2022 al Museo di Arte Cicladica di Atene nell’ambito di una grande esposizione, la mostra Kάllos, che riunisce reperti provenienti da varie parti d'Europa.

Un'operazione dal respiro internazionale che rientra nel programma di relazioni tra la Sicilia e la Grecia, che ha visto negli ultimi tempi il concretizzarsi di una proficua collaborazione in ambito archeologico e culturale. Il rientro del Kouros in Sicilia sarà, infatti, accompagnato dall'arrivo di una preziosa statua cicladica del terzo millennio a.C., fra le principali opere attualmente in esposizione nella sala centrale del Museo di Arte Cicladica di Atene, che resterà in mostra al museo Paolo Orsi per alcuni mesi.

La scultura è un Idolo Cicladico, ovvero una delle più grandi sculture cicladiche, della varietà Spedos (Antico Cicladico II, cultura Keros-Syros, 2800-2300 a.C.), che arriverà in Sicilia a conclusione della Mostra Kάllos e verrà esposta al museo Paolo Orsi dalla fine di gennaio 2022, in una grande mostra internazionale. Le figurine di Spedos sono sottili forme femminili allungate con braccia piegate, dalla caratteristica testa a forma di U e una spaccatura profondamente incisa tra le gambe; le statue di questa tipologia, tutte femminili, ad eccezione di una, vanno da esempi miniaturistici, alti pochi centimetri, a sculture ben più grandi, come quella che sarà ospitata in Sicilia, che è alta circa 80 cm. La scultura che arriverà in Sicilia presenta una forma modernissima, con lineamenti armonici e dal tratto assolutamente contemporaneo. Un vero e proprio gioiello dell'arte antica.

«Siamo molto orgogliosi di portare il Kouros e la Sicilia ad Atene - sottolinea l’assessore regionale ai Beni culturali, Alberto Samonà – all’interno di una mostra internazionale che ci consentirà di far conoscere al mondo una testimonianza significativa del nostro patrimonio culturale. Si tratta di una grande opportunità di promozione della Sicilia a livello internazionale, che consolida ancora di più i nostri rapporti con la Grecia». Per Samonà, inoltre, «l’arrivo a Siracusa, per diversi mesi, di una delle più importanti opere custodite nel Museo di Arti Cicladiche di Atene sarà per noi un momento importantissimo, grazie al quale la nostra Isola potrà continuare nell'azione di recupero di quella dimensione culturale internazionale su cui stiamo lavorando da tempo». Per il direttore del Parco archeologico di Siracusa, Carlo Staffile, «l’iniziativa è l’ennesima testimonianza della capacità di un Museo come il Paolo Orsi, simbolo della storia dell’archeologia siciliana degli ultimi cento anni, di mantenere inalterato questo ruolo, restando punto di riferimento per i più importanti Istituti Museali e per gli studiosi di tutto il mondo».

Il professore Nicholas Stampolidis, che dopo aver diretto il Museo di Arte Cicladica, si accinge ad assumere la direzione del Museo dell’Acropoli di Atene, si è impegnato al prestito nell’ambito di una reciprocità di intenti volta a valorizzare, ancora una volta, l’operato di due istituzioni, come il Museo Cicladico di Atene e il Museo Archeologico Paolo Orsi di Siracusa, il cui prestigio a livello internazionale è indiscusso e grazie a questa mostra potrà ulteriormente consolidarsi.

