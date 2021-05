A Noto torna l'Infiorata, è dedicata a Dante: diretta su Tgs e Gds.it

I "maestri infioratori" stanno già allestendo via Nicolaci e sta prendendo forma la fisionomia del Sommo Poeta: sì perché quest’anno l’Infiorata di Noto sarà dedicata a Dante Alighieri, inserita tra le manifestazioni per i 700 anni dalla sua nascita, e prenderà spunto dal celebre verso che chiude l’Inferno, "E quindi uscimmo a riveder le stelle".

Un vero e proprio augurio a superare il buio di questi ultimi tempi, a cercare di riprenderci la nostra vita. Stasera dunque, ritorna la celebre manifestazione e, come ormai capita da quattro anni, riecco anche la diretta su Tgs. L’anno scorso l’Infiorata si svolse in pieno lockdown e Salvo La Rosa dagli studi televisivi si collegò con la cittadina barocca: stasera, a poche ore dall’agognato ritorno alla zona gialla, il conduttore sarà sul posto e commenterà tutte le fasi della manifestazione.

Alle 18,30 inizierà la diretta con un piccolo corteo di figuranti, dianzi alla scenografica scalinata del Duomo di Noto: ogni anno il corteo storico è uno dei momenti più sentiti dell’Infiorata e ripropone la nascita della città barocca dopo il catastrofico terremoto del 1693. Il lockdown fermò la raffigurazione dello scorso anno e permette un piccolo corteo in questo 2021 di ripartenza. Alle 19,30 la linea ritorna in studio al tg della sera e alle 20 riprenderà la diretta con un concerto di Mario Incudine e Carlo Muratori, pezzi inediti raccolti sotto il titolo Dolce Stil Noto, dal sagrato della chiesa del SS. Salvatore.

Finito il concerto, si chiude con un videomapping a cura di Elisa Nieli. Al fianco di Salvo La Rosa, ci sarà la "voce" della manifestazione, Mimmo Contestabile. "Laddove ci sono cose belle da raccontare, Tgs c’è sempre – dice il direttore artistico di Tgs - l’anno scorso se- guimmo l’Infiorata da studio, ma eravamo in pieno lockdown. Quest’anno ritorniamo a Noto per un vero evento di resilienza. E amo molto il rimando al verso di Dante, mi sembra un bellissimo auspicio per il futuro".

L’Infiorata sarà trasmessa da Tgs (canale 15 del digitale terrestre) e da Rtp (canale 517), rilanciata in streaming su www.gds.it e sulle pagine social di Gds e salvolarosaofficial.

