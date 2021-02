Ex Tonnara di Santa Panagia a Siracusa, sopralluogo di Samonà dopo i raid vandalici

Un segnale chiaro e forte contro gli atti vandalici che colpiscono i beni culturali della Sicilia: è questo l'obiettivo del sopralluogo dell'assessore regionale Alberto Samonà nell'ex Tonnara di Santa Panagia, a Siracusa.

La struttura nei giorni scorsi è stata oggetto di diversi atti vandalici e violazioni, denunciati dalla Soprintendenza di Siracusa. Con la sua ricca storia che risale al 1100, costituisce una testimonianza dell'economia del territorio, messa in crisi anche a seguito della realizzazione dell’impianto industriale della raffineria, che ne ha determinato la chiusura nel 1970.

"Un segnale per il ripristino della legalità dopo gli atti vandalici che altro non sono se non un'offesa inaccettabile - dichiara Samonà -. Il primo intervento di messa in sicurezza dell'area è in corso, ma nelle prossime settimane si insedierà un tavolo tecnico operativo per definire rapidamente tempistiche e modalità per i lavori di restauro dell'intera struttura".

L'Ex Tonnara di Santa Panagia nelle scorse settimane ha ricevuto un finanziamento di 140 mila euro per interventi di messa in sicurezza che riguardano, in particolare, il ripristino della recinzione del sito, il rafforzamento di alcuni tratti pericolanti e la realizzazione di un impianto di illuminazione e videosorveglianza per preservare la struttura da possibili atti vandalici.

