Arte, il 'Seppellimento di Santa Lucia' di Caravaggio riportato a Siracusa

«Il 'Seppellimento di Santa Lucia' di Caravaggio è stato riportato nella sua sede originaria, la Basilica di Santa Lucia al sepolcro di Siracusa, dopo il prestito al museo Mart di Rovereto, che ha finanziato un intervento di restauro conservativo eseguito dall’Istituto Centrale del Restauro di Roma». Lo rende noto il Viminale.

«La sua ritrovata sistemazione nella Basilica - si legge in una nota - segue alla realizzazione degli interventi necessari a garantire adeguati standard di sicurezza al dipinto, commissionati dalla Soprintendenza di Siracusa e pure finanziati dal Mart nell’ambito delle intese con il Fondo degli edifici di culto».

L’iniziativa, «di grande importanza per la città di Siracusa, favorita dalla proficua collaborazione tra le istituzioni regionali e locali, l’Arcidiocesi di Siracusa, la Soprintendenza, il Fec, il prefetto di Siracusa e il Mart di Rovereto, verrà ricordata, non appena possibile - conclude il Viminale - in un incontro con le autorità interessate, alla presenza del ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, e del presidente del museo, Vittorio Sgarbi, che ha seguito direttamente tutte le fasi della valorizzazione dell’opera».

