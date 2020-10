Torna il Marzamemi Book Fest, dal 18 al 20 ottobre incontri culturali e dibattiti

Torna il Marzamemi Book Fest, dal 18 al 20 ottobre 2020 incontri, dibattiti e attività culturali nel centro storico. Dopo il successo della scorsa edizione, la manifestazione costruita da associazioni del territorio, tra cui scuole, Unicef, scout, Coldiretti, docenti e comitati spontanei di lettori e promotori del libro e della lettura, torna tra le strade del centro.

L’edizione del Marzamemi Book Fest 2020 che si svolgerà dal 16 al 18 Ottobre nel centro storico dell’antico borgo di pescatori, vuole riconfermare come obiettivo principale la promozione della lettura e del libro, in dialogo con le pratiche di sviluppo del territorio; insieme a questo intento, anche quello di affrontare la sfida di ricomporre e perpetuare i luoghi ed i tempi della vita civile, le occasioni della fruizione culturale, dentro nuove regole di sicurezza. Come l’edizione 2019 saranno tre giorni all’insegna di incontri, dibattiti, teatro e live. A breve verrà divulgato il programma definitivo, che si annuncia ricco di ospiti e interessante.

Gli ospiti dell’edizione 2020 del Marzamemi Book Fest saranno: Pino Aprile, Catena Fiorello (Giunti), Elvira Seminara (Einaudi), Marta Aiello (RoBIN Edizioni), Anna Giurickovic Dato (Fazi), Elvira Siringo (Piemme), Marinella Fiume, Compagnia del Teatro Mobile di Catania, Compagnia “La casa di creta”.

Nell’ambito del programma del Marzamemi Book Fest 2020, le cui modalità organizzative saranno incentrate sulla sicurezza anti-contagio, è stata un’area espositiva per gli editori siciliani, che sarà intitolata “Pane e Parole”: ai libri, infatti, si affiancheranno i produttori agricoli di Coldiretti Sicilia, in una simbolica associazione tra tempo e amore per la lettura ed i valori della produzione consapevole del cibo. La mostra/mercato “Pane e parole” si svolgerà domenica 18 Ottobre (orario di apertura al pubblico ore 10/21) nel centro storico di Marzamemi.

Gli organizzatori del Marzamemi Book Fest 2020 sono: Liccamuciula, bistrot libreria; Comitato letterario “Non solo sono parole”; Agesci Pachino 1; Agesci Pachino 2; Radio giovani Pachino; Ass. Alternative zone; Ass.Teatro giovane Pachino; Unicef e Pro loco Marzamemi.

E’ adottato un protocollo anticontagio secondo la normativa vigente. I volontari del Marzamemi Book Fest svolgeranno un’attività di controllo, affinché i visitatori rispettino le regole relative al corretto uso della mascherina e al distanziamento sociale. Gli organizzatori predisporranno all’ingresso delle aree al coperto una postazione per il controllo della temperatura e distributori con gel sanificante. Materiali informativi e un punto informazioni guideranno i visitatori a seguire la manifestazione seguendo le regole previste.

Gli eventi sono tutti a ingresso gratuito, privilegiata la prenotazione (prenota@liccamuciula.it, whatsapp 3384638731; tel. 0931 092086, social @marzamemibookfest).

