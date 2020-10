"Priolo in Arte", al via la III mostra di pittura dell'Angelo Custode

Giunge alla terza edizione la mostra di pittura dell'Angelo Custode, che fa parte dell'evento "Priolo in Arte". La mostra sarà aperta al pubblico fino all'8 ottobre, nel rispetto delle misure anti-contagio.

"È ormai una ricorrenza per il Circolo T.G e per Priolo la mostra di pittura "Priolo in Arte", giunta alla terza edizione e aperta al pubblico nel rispetto delle misure precauzionali dal 1 all'8 ottobre - spiega il presidente Angelo Musumeci del Circolo Culturale Tommaso Gargallo di Priolo- . Quest'anno l'esposizione ha come protagonista l'artista priolese Elisa Gozzo. La mostra, in partenariato con il Comune di Priolo Gargallo, quest'anno si svolgerà in versione diffusa. Infatti anche per far fronte allo stato emergenziale determinato dalla pandemia covid19, i quadri dell'Artista saranno esposti non solo all'interno della sede del nostro Circolo, ma anche all'interno del Palazzo Municipale e delle tre attività commerciali aderenti all'iniziativa: la Pasticceria Perticone, il Bar Mignosa e l'Antica caffetteria di Iannì. Finalità della mostra è la promozione del talento priolese Elisa Gozzo e la diffusione della cultura anche all'interno di luoghi che possono sembrare estranei all'arte, ma che rappresentano invece un amplificatore del messaggio culturale artistico. Ieri nel pomeriggio si è svolta la presentazione della Mostra alla presenza del Presidente del Circolo Angelo Musumeci, del Sindaco di Priolo Pippo Gianni, delle Socie Mariangela Musumeci, Iolanda Schifano, Gloria Musumeci e Luana Musumeci, della professoressa Michela Grasso e dell'Artista Elisa Gozzo. La conferenza è stata trasmessa in diretta facebook con enorme successo di visualizzazioni a conferma del grande potenziale comunicativo ed educativo dei social che devono essere strumento al servizio della cultura."

